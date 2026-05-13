Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе уже привела к энергетическому кризису в мире, следующий шаг – подорожание удобрений и продовольствия, а также угроза рецессии глобальной экономики, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

"К нефтяному кризису это уже привело. Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительной доли СПГ. Следующий шаг – подорожание удобрений, цены на которые уже выросли на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно", — сказал Силуанов

Он назвал главными проигравшими в данной ситуации страны-импортеры энергоресурсов в Азии Европе , а также беднейшие страны Африки , для которых рост цен на продовольствие особенно критичен. Экспортеры Персидского залива тоже страдают, их инфраструктура повреждена. Негативные последствия затрагивают всех, вопрос масштаба этих потерь, добавил министр.

"Для России эффект двойственный: с одной стороны, растет экспортная выручка и бюджетные доходы, с другой – в результате конфликта рвутся цепочки поставок товаров, растет стоимость логистики. Все это ослабляет рост мировой экономики, негативно отражается на финансах стран, повышает инфляционное давление", — указал Силуанов.

Россия, отметил он, всегда выступает за предсказуемые и стабильные условия развития мировой экономики.

"Текущие всплески цен могут дать дополнительные бюджетные поступления, но понятно, что это не тот источник роста и доходов, на который стоит рассчитывать. Быстро все может развернуться в обратную сторону", — предупредил глава Минфина

Он не исключил, что блокада Ормузского пролива и санкционное давление на Россию, как глобального игрока на мировом энергетическом рынке, могут дать негативный эффект для мировой экономики и привести к глобальной рецессии.

Чтобы не допустить такого сценария, Силуанов призвал руководствоваться прагматичными решениями, направленными на поддержку экономического роста и доходов граждан своей страны.

"Надо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию", — отметил министр.

Пока же мир разделился на западный и остальной.

"Поэтому НБР ставит одной из своих задач содействие странам Глобального Юга в достижении нового качества экономического и технологического роста, самодостаточности стран, развитии собственных современных компетенций", — заключил Силуанов.

Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива , через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива . Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.