Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация в Ормузском проливе привела к энергетическому кризису в мире, росту цен на топливо и промышленную продукцию.
- Министр финансов Антон Силуанов предупредил о возможном подорожании удобрений и продовольствия, а также угрозе рецессии глобальной экономики.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе уже привела к энергетическому кризису в мире, следующий шаг – подорожание удобрений и продовольствия, а также угроза рецессии глобальной экономики, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"К нефтяному кризису это уже привело. Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительной доли СПГ. Следующий шаг – подорожание удобрений, цены на которые уже выросли на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно", — сказал Силуанов.
Он назвал главными проигравшими в данной ситуации страны-импортеры энергоресурсов в Азии и Европе, а также беднейшие страны Африки, для которых рост цен на продовольствие особенно критичен. Экспортеры Персидского залива тоже страдают, их инфраструктура повреждена. Негативные последствия затрагивают всех, вопрос масштаба этих потерь, добавил министр.
"Для России эффект двойственный: с одной стороны, растет экспортная выручка и бюджетные доходы, с другой – в результате конфликта рвутся цепочки поставок товаров, растет стоимость логистики. Все это ослабляет рост мировой экономики, негативно отражается на финансах стран, повышает инфляционное давление", — указал Силуанов.
Россия, отметил он, всегда выступает за предсказуемые и стабильные условия развития мировой экономики.
"Текущие всплески цен могут дать дополнительные бюджетные поступления, но понятно, что это не тот источник роста и доходов, на который стоит рассчитывать. Быстро все может развернуться в обратную сторону", — предупредил глава Минфина.
Он не исключил, что блокада Ормузского пролива и санкционное давление на Россию, как глобального игрока на мировом энергетическом рынке, могут дать негативный эффект для мировой экономики и привести к глобальной рецессии.
Чтобы не допустить такого сценария, Силуанов призвал руководствоваться прагматичными решениями, направленными на поддержку экономического роста и доходов граждан своей страны.
"Надо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию", — отметил министр.
"Поэтому НБР ставит одной из своих задач содействие странам Глобального Юга в достижении нового качества экономического и технологического роста, самодостаточности стран, развитии собственных современных компетенций", — заключил Силуанов.
Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года, его главной темой станет финансирование развития в эпоху технологической революции.