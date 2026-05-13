Глава МИД Украины раскрыл, во сколько обходится один день военных действий
12:28 13.05.2026 (обновлено: 16:00 13.05.2026)
Глава МИД Украины раскрыл, во сколько обходится один день военных действий

Сибига: один день военных действий обходится Украине примерно в $450 миллионов

Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
  • Один день боевых действий обходится Украине приблизительно в 450 миллионов долларов, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
  • Он также сообщил, что этот год может стать решающим для достижения мира, и подчеркнул необходимость участия американской стороны в этом процессе.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Один день боевых действий обходится Украине приблизительно в 450 миллионов долларов, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Один день войны стоит приблизительно 450 миллионов долларов. Это большой вызов для нас", — сказал он на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.
По мнению Сибиги, этот год может стать решающим для достижения мира. Но для этого необходимо участие американской стороны, добавил он.
В конце апреля страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Как заявила Еврокомиссия, первый транш в девять миллиардов перечислят до конца июля, из них почти шесть миллиардов пойдут на вооружения и только три — на поддержку украинского бюджета.
В миреУкраинаРоссияАндрей СибигаСергей ЛавровЕврокомиссияНАТО
 
 
