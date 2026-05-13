Глава МИД Украины раскрыл, во сколько обходится один день военных действий

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Один день боевых действий обходится Украине приблизительно в 450 миллионов долларов, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Один день войны стоит приблизительно 450 миллионов долларов. Это большой вызов для нас", — сказал он на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.

По мнению Сибиги, этот год может стать решающим для достижения мира. Но для этого необходимо участие американской стороны, добавил он.