Жога поздравил Шуваева с назначением врио главы Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поздравил Александра Шуваева с назначением врио губернатора Белгородской области.
- Он отметил, что Шуваев является Героем России и Героем Луганской Народной Республики, а также бесстрашным десантником и опытным защитником родины.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил Героя России Александра Шуваева с назначением в качестве врио губернатора Белгородской области.
"Поздравляю моего боевого товарища Александра Шуваева с назначением на должность врио губернатора Белгородской области!" - написал Жога в своих соцсетях.
Он отметил, что Шуваев является Героем России и Героем Луганской Народной Республики, а также бесстрашным десантником и опытным защитником родины.
"Мы встречались со "Спартанцем" на линии боевого соприкосновения и в гражданской жизни - на программе "Время героев". Уверен, что он с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью будет заниматься развитием родной для него Белгородской области", - подчеркнул Жога.
В понедельник Александр Шуваев указом президента был назначен врио губернатора Белгородской области. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Иркутской области.