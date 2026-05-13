21:11 13.05.2026 (обновлено: 22:46 13.05.2026)
Жога поздравил Шуваева с назначением врио главы Белгородской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил Героя России Александра Шуваева с назначением в качестве врио губернатора Белгородской области.
"Поздравляю моего боевого товарища Александра Шуваева с назначением на должность врио губернатора Белгородской области!" - написал Жога в своих соцсетях.
Он отметил, что Шуваев является Героем России и Героем Луганской Народной Республики, а также бесстрашным десантником и опытным защитником родины.
"Мы встречались со "Спартанцем" на линии боевого соприкосновения и в гражданской жизни - на программе "Время героев". Уверен, что он с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью будет заниматься развитием родной для него Белгородской области", - подчеркнул Жога.
В понедельник Александр Шуваев указом президента был назначен врио губернатора Белгородской области. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Иркутской области.
