Саперы "Севера" обезвредили более 50 взрывоопасных предметов за неделю

БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Саперы группировки войск "Север" за прошедшую неделю ликвидировали свыше 50 взрывоопасных предметов, обнаруженных в приграничной зоне, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Ветер".
"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 50 взрывоопасных предметов, найденных на территории приграничья. Большая часть предметов была обнаружена гражданским населением на сельскохозяйственных полях и территории огородов в частных домовладениях", - сказал командир, уточнив, что это данные за прошедшую неделю.
По его словам, жители часто находят обломки беспилотников после работы ПВО или мобильных огневых групп. Саперы выдвигаются на место, проводят разведку и уничтожают опасные предметы накладным зарядом, чтобы не подвергать риску население и личный состав.
22 июня 2022, 17:18