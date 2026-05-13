Политолог оценил возможность полноценного сотрудничества Сербии и НАТО

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полноценное сотрудничество Сербии и НАТО вряд ли возможно, поскольку многие жители страны помнят, как альянс бомбил Белград, считает политолог Николай Межевич.
Межевич отметил, что не верит в перспективы полноценного сотрудничества Сербии и НАТО.
"Весомую часть сербской общественности составляют представители поколения, которое помнит горящий Белград и бомбардировки самолетами альянса. Поэтому идея сближения ... точно не является привлекательной в республике", - сказал он газете ВЗГЛЯД.
Эксперт подчеркнул, что учения вряд ли можно назвать масштабными – в них участвует 600 военных.
"Судя по всему, (президент Александр - ред.) Вучич решил сам пустить НАТО на сербский порог в рамках, скажем так, партнерских проектов. В противном случае альянс мог бы прийти в Сербию без приглашения – но уже с чем-то более деструктивным и гибридным", - добавил Межевич.
По его мнению, у властей Сербии также есть возможность играть на противоречиях внутри НАТО между американской и европейской сторонами.
Кроме того, эксперт выразил уверенность, что Сербия остается близкой России страной.