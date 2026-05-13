Политолог оценил возможность полноценного сотрудничества Сербии и НАТО

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полноценное сотрудничество Сербии и НАТО вряд ли возможно, поскольку многие жители страны помнят, как альянс бомбил Белград, считает политолог Николай Межевич.

Ранее сербское минобороны сообщило, что вооруженные силы Сербии и стран НАТО проводят первые военные учения, которые организуют с командованием Объединенных сил НАТО в Неаполе.

Межевич отметил, что не верит в перспективы полноценного сотрудничества Сербии и НАТО.

"Весомую часть сербской общественности составляют представители поколения, которое помнит горящий Белград и бомбардировки самолетами альянса. Поэтому идея сближения ... точно не является привлекательной в республике", - сказал он газете ВЗГЛЯД

Эксперт подчеркнул, что учения вряд ли можно назвать масштабными – в них участвует 600 военных.

"Судя по всему, (президент Александр - ред.) Вучич решил сам пустить НАТО на сербский порог в рамках, скажем так, партнерских проектов. В противном случае альянс мог бы прийти в Сербию без приглашения – но уже с чем-то более деструктивным и гибридным", - добавил Межевич.

По его мнению, у властей Сербии также есть возможность играть на противоречиях внутри НАТО между американской и европейской сторонами.