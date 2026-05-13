Командование НАТО в Неаполе проводит учения в Сербии

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Сербии и стран НАТО проводят первые военные учения, которые организуют с командованием Объединенных сил НАТО в Неаполе (JFC Naples), сообщило сербское министерство обороны.

Президент Сербии Александр Вучич в марте анонсировал проведение военных учений армии Сербии с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.

"Первые совместные военные учения Сербии и НАТО, организованные командованием сухопутных сил и JFC Naples, проходят на этой и следующей неделе на базе "Юг" и на полигоне "Боровац" под городом Буяновац. В учениях под названием "НАТО-Сербия" участвуют около 600 военнослужащих армии Сербии, Италии Турции , с присутствуем штабных офицеров и наблюдателей из Великобритании , Италии, ФРГ , Румынии, США , Сербии, Турции, Франции и Черногории", - говорится в сообщении.

Маневры тактического уровня продлятся до 23 мая. В ходе двухнедельных действий "на земле" будут отрабатываться тактика, техника, процедуры, применяющиеся в миротворческих операциях, такие как охрана базы, работа на КПП, контроль за массовыми собраниями, бои в городской среде.

"Учения реализуются на основании решения правительства Сербии и представляют собой продолжение взаимнополезного, конкретного и прозрачного сотрудничества Сербии и НАТО в рамках программы Партнерство ради мира" на основании равноправия и при уважении нашего военного нейтралитета", - подчеркнуло МО Сербии.