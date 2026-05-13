12:33 13.05.2026
Sega зарегистрировала товарный знак в России

РИА Новости: Sega зарегистрировала в России одноименный товарный знак

  • Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России одноименный товарный знак.
  • Под этим товарным знаком компания сможет продавать программы для компьютеров и смартфонов, одежду, обувь, игрушки, а также оказывать рекламные, финансовые и образовательные услуги.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в июне 2025 года. В мае 2026 года Роспатент принял положительное решение о регистрации.
Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать программы для компьютеров и смартфонов, одежду, обувь, игрушки, оказывать рекламные, финансовые и образовательные услуги.
