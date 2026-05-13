В регионах России продолжается регистрация на "СберПрайм Зеленый Марафон"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Набор участников на забег "СберПрайм Зеленый Марафон" завершился в Москве, в российских регионах регистрация продолжается, сообщили в пресс-службе "Сбера".

Ежегодный праздник пройдет 30 мая в 60 городах России – от Владивостока до Калининграда. В 2026 году "СберПрайм Зеленый Марафон" состоится в 13-й раз.

Впервые мероприятие пройдет в новом формате и станет фестивалем бега и музыки. В Москве участники выйдут на дистанцию 4,2 километра в сопровождении музыкантов и диджеев. Большая музыкальная программа запланирована в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Благовещенске.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования пойдут в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". На эти деньги будут открыты программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут мальчикам и девочкам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться на индивидуальных маршрутах обучения.

Внести свой вклад на смогут не только бегуны – благотворительный сбор открыт для всех желающих. "Сбер" удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 миллионов рублей, а после удвоения взносов от банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов.

В каждом городе предусмотрены забег на 4,2 километра и детский старт, а в некоторых городах — 10 километров, 21,1 километра и инклюзивный забег, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует инвалидные коляски или другие вспомогательные средства.

В Москве участники выйдут на старт разных дистанций: детские забеги на 400, 600 и 800 метров (в зависимости от возраста), скандинавская ходьба на 4,2 километра, бег на 4,2 километра, 10 километров и 21,1 километра (полумарафон). На беговой дистанции 4,2 километра можно собрать команду от 5 до 10 человек – для них создали командный зачет.