В регионах России продолжается регистрация на "СберПрайм Зеленый Марафон"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Набор участников на забег "СберПрайм Зеленый Марафон" завершился в Москве, в российских регионах регистрация продолжается, сообщили в пресс-службе "Сбера".
Ежегодный праздник пройдет 30 мая в 60 городах России – от Владивостока до Калининграда. В 2026 году "СберПрайм Зеленый Марафон" состоится в 13-й раз.
Впервые мероприятие пройдет в новом формате и станет фестивалем бега и музыки. В Москве участники выйдут на дистанцию 4,2 километра в сопровождении музыкантов и диджеев. Большая музыкальная программа запланирована в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Благовещенске.
Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования пойдут в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". На эти деньги будут открыты программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут мальчикам и девочкам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться на индивидуальных маршрутах обучения.
Внести свой вклад на смогут не только бегуны – благотворительный сбор открыт для всех желающих. "Сбер" удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 миллионов рублей, а после удвоения взносов от банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов.
В каждом городе предусмотрены забег на 4,2 километра и детский старт, а в некоторых городах — 10 километров, 21,1 километра и инклюзивный забег, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует инвалидные коляски или другие вспомогательные средства.
В Москве участники выйдут на старт разных дистанций: детские забеги на 400, 600 и 800 метров (в зависимости от возраста), скандинавская ходьба на 4,2 километра, бег на 4,2 километра, 10 километров и 21,1 километра (полумарафон). На беговой дистанции 4,2 километра можно собрать команду от 5 до 10 человек – для них создали командный зачет.
"Мы хотим, чтобы каждый, кто выйдет на старт "СберПрайм Зеленого Марафона", почувствовал, что он может больше. Помочь стать лучшей версией себя готов искусственный интеллект. "ГигаЧат" выступит сразу в нескольких ролях — персонального тренера и нутрициолога. Он проанализирует вашу физическую подготовку и составит индивидуальный план тренировок на основе тематического пространства "ЗОЖ" на главной странице сайта "ГигаЧата"", – приводит пресс-служба "Сбера" слова первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.