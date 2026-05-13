Песков прокомментировал испытание "Сармата"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания "Сармата" - важное событие для России и ее безопасности на многие годы вперед.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
"Это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед", - сказал Песков журналистам, комментируя успешный пуск "Сармата".
