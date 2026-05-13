Володин заявил, что ракете "Сармат" нет равных

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракете "Сармат" нет равных, а вчерашние испытания показали, что ядерный щит России совершенствуется, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.