Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5 в Крыму.
- Под британские санкции также попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.
- Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал санкции против этих учреждений мерзкими.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал мерзкими санкции, введенные Великобританией в отношении детских домов, оздоровительных пансионатов и психбольницы Крыма.
Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина. Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.
"Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников", – сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, британских горе-политиков пора изолировать на излюбленном ими острове Эпштейна, переименовав его в дурдом для принудительного группового лечения любителей вводить санкции против России.