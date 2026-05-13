В Госдуме назвали мерзкими санкции Британии против детдомов в Крыму
05:38 13.05.2026
В Госдуме назвали мерзкими санкции Британии против детдомов в Крыму

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5 в Крыму.
  • Под британские санкции также попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал санкции против этих учреждений мерзкими.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал мерзкими санкции, введенные Великобританией в отношении детских домов, оздоровительных пансионатов и психбольницы Крыма.
Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина. Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.
"Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников", – сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, британских горе-политиков пора изолировать на излюбленном ими острове Эпштейна, переименовав его в дурдом для принудительного группового лечения любителей вводить санкции против России.
