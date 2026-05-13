В Госдуме назвали мерзкими санкции Британии против детдомов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал мерзкими санкции, введенные Великобританией в отношении детских домов, оздоровительных пансионатов и психбольницы Крыма.

Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина. Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.

"Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников", – сказал Шеремет РИА Новости.