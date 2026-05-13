Рейтинг@Mail.ru
Норвежский разведывательный самолет пролетел в 200 километрах от Мурманска - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 13.05.2026
Норвежский разведывательный самолет пролетел в 200 километрах от Мурманска

Норвежский Boeing P-8 Poseidon пролетел в 200 километрах от Мурманска

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкBoeing P-8 Poseidon
Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Boeing P-8 Poseidon . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательный самолет ВВС Норвегии Boeing P-8A Poseidon пролетел на расстоянии примерно 50 километров от российской границы.
  • Самолет маневрировал над Баренцевым морем, находясь приблизительно в 200 километрах от Мурманска.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Разведывательный самолет ВВС Норвегии Boeing P-8A Poseidon пролетел на расстоянии в примерно 50 километров от российской границы, оказавшись примерно в 200 километрах от Мурманска, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Самолет вылетел с авиабазы норвежских ВВС Эвенес в городе Харстад около 11.40 мск и направился в сторону границы с Россией. Оказавшись над Баренцевым морем, борт взял севернее, после чего развернулся и полетел в обратном направлении.
Расстояние от норвежской коммуны Вардё, рядом с которой маневрировал Poseidon, до Мурманска и Североморска составляет приблизительно 200 километров. При этом радиус действия радаров у самолета - свыше 2 тысяч километров.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Самолет Boeing Poseidon - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Возле Калининградской области заметили британский самолет-разведчик
Вчера, 14:17
 
МурманскРоссияBoeing P-8A PoseidonНорвегияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала