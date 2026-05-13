В США потерпел крушение учебный самолет
07:17 13.05.2026
В США потерпел крушение учебный самолет

В штате Миссисипи потерпел крушение учебный самолет T-38 Talon II

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
  • Вылетевший с базы в штате Миссисипи учебный самолет ВВС США T-38 Talon II потерпел крушение.
  • Оба пилота благополучно катапультировались.
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Вылетевший с базы в штате Миссисипи учебный самолет ВВС США T-38 Talon II потерпел крушение, оба пилота благополучно катапультировались, сообщает 14-е учебное летное крыло американских ВВС.
"Самолет T-38 Talon II с базы ВВС Коламбус, штат Миссисипи, попал в происшествие... два пилота благополучно катапультировались из самолета", – говорится в сообщении, обнародованном на страничке базы в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Причина ЧП неизвестна, отмечается в релизе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
