Ежегодный форум "Мой бизнес 63" пройдет в Самаре
11:57 13.05.2026
Ежегодный форум "Мой бизнес 63" пройдет в Самаре

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стартовала регистрация на форум "Мой бизнес 63. Время героев", который пройдет 28-29 мая в Самаре и приурочен ко Дню российского предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Задача форума - предоставить предпринимателям доступ к качественной и полезной программе, дать возможность бизнес-сообществу задать свои вопросы представителям власти, а также совместно, в диалоге, наметить перспективные цели.
"Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний – для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.
Программа форума сфокусирована на внедрении современных технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.
В первый день будут организованы тематические сессии по инструментам развития бизнеса в текущих экономических условиях, искусственному интеллекту, маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Также будет торжественное награждение лучших предпринимателей региона, которые развивают свое дело, создают рабочие места и делают значимый вклад в развитие своих территорий.
В рамках второго дня участники разберут тему финансов: как через управленческий учет оптимизировать налоги, какие финансовые меры поддержки действуют в регионе.
На площадке также будет работать выставочная экспозиция "Здесь придумали", где локальные креативные предприниматели представят свою продукцию.
Событие проводится областным Минэкономразвития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
