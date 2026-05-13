Ежегодный форум "Мой бизнес 63" пройдет в Самаре

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стартовала регистрация на форум "Мой бизнес 63. Время героев", который пройдет 28-29 мая в Самаре и приурочен ко Дню российского предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Задача форума - предоставить предпринимателям доступ к качественной и полезной программе, дать возможность бизнес-сообществу задать свои вопросы представителям власти, а также совместно, в диалоге, наметить перспективные цели.

"Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний – для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.

Программа форума сфокусирована на внедрении современных технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.

В первый день будут организованы тематические сессии по инструментам развития бизнеса в текущих экономических условиях, искусственному интеллекту, маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Также будет торжественное награждение лучших предпринимателей региона, которые развивают свое дело, создают рабочие места и делают значимый вклад в развитие своих территорий.

В рамках второго дня участники разберут тему финансов: как через управленческий учет оптимизировать налоги, какие финансовые меры поддержки действуют в регионе.

На площадке также будет работать выставочная экспозиция "Здесь придумали", где локальные креативные предприниматели представят свою продукцию.