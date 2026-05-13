Рыбакина уступила Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Рыбакина уступила Элине Свитолиной в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
- Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина уступила украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Internazionali BNL d'Italia
13 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Встреча завершилась победой посеянной под седьмым номером Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Рыбакина была посеяна на турнире под вторым номером. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.
В полуфинале Свитолина сыграет с посеянной под четвертым номером полькой Игой Швёнтек.