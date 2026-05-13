Рыбакина уступила Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме
Теннис
 
23:26 13.05.2026
Рыбакина уступила Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме

Рыбакина уступила Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Соцсети теннисистки
Елена Рыбакина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Рыбакина уступила Элине Свитолиной в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина уступила украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Internazionali BNL d'Italia
13 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Элина Свитолина
2 : 12:66:46:4
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась победой посеянной под седьмым номером Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Рыбакина была посеяна на турнире под вторым номером. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.
В полуфинале Свитолина сыграет с посеянной под четвертым номером полькой Игой Швёнтек.
