Президент Румынии призвал страны ЕС увеличить свой вклад в НАТО
14:19 13.05.2026
Президент Румынии призвал страны ЕС увеличить свой вклад в НАТО

© REUTERS / Liesa Johannssen
Президент Румынии Никушор Дан
Президент Румынии Никушор Дан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Румынии Никушор Дан призвал страны Евросоюза увеличить вклад в НАТО.
  • Дан заявил о необходимости совместно развивать трансатлантическую военно-промышленную базу.
  • Президент Румынии подчеркнул важность укрепления трансатлантических отношений и самого Альянса.
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страны Евросоюза должны увеличить вклад в НАТО и совместно развивать трансатлантическую военно-промышленную базу.
"Мы должны увеличить расходы на оборону, которые мы должны преобразовать в конкретные возможности, увеличить вклад европейских союзников в Альянс и совместно развивать прочную трансатлантическую военно-промышленную базу", - заявил Дан, выступая на открытии саммита "Бухарестской девятки".
По его словам, союзники должны согласовать и гармонизировать свое видение будущего Североатлантического альянса. Он признает, что для каждой из стран приоритетом является собственная безопасность, однако Дан настаивает, что не менее важны укрепление трансатлантических отношений и самого Альянса.
"Бухарестская девятка" была создана по инициативе президентов Польши и Румынии для усиления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами. Первый официальный саммит состоялся в ноябре 2015 году в Бухаресте. В саммите принимают участие лидеры Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии.
