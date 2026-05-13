13:38 13.05.2026 (обновлено: 19:04 13.05.2026)
Руководство Румынии не приехало встретить Зеленского в аэропорту Бухареста

  • Руководство Румынии не стало встречать Зеленского в аэропорту Бухареста.
  • Глава киевского режима прибыл туда для участия в саммите "Бухарестской девятки".
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Руководство Румынии не стало встречать в аэропорту Бухареста Владимира Зеленского, прибывшего для участия в саммите "Бухарестской девятки".
Президент страны Никушор Дан отсутствовал на церемонии, так как выступает в роли сопредседателя мероприятия. При этом в аэропорту не было ни врио премьер-министра Илие Боложана, ни других членов румынского правительства.
В итоге главу киевского режима и его жену у трапа самолета встретил посол Украины в Бухаресте Игорь Прокопчук.
В администрации Дана сообщили, что во второй половине дня Зеленского примут в президентском дворце Котрочень.
В Румынии с начала мая назревает политический кризис. В прошлый вторник парламент выразил вотум недоверия правительству во главе с Боложаном, после чего в стране могут пройти досрочные выборы.
Как писал новостной канал TVP World, это может стать серьезной проблемой для Киева. Такие опасения вызваны лидирующей в опросах общественного мнения партией "Альянс за объединение румын" (AUR). Она способна урезать значительные объемы помощи Украине.
