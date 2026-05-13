Президент Румынии исключил проведение досрочных парламентских выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Румынии Никушор Дан исключил проведение досрочных парламентских выборов из-за вынесения вотума недоверия кабмину во главе с премьер-министром Илие Боложаном.

Дан заявил, что намерен добиваться формирования нового прозападного кабинета министров.

КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан считает, что политический кризис в стране не может привести к проведению досрочных парламентских выборов.

Парламент Румынии 5 июля выразил вотум недоверия кабмину во главе с премьер-министром Илие Боложаном. За решение проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Президент Румынии Дан заявил, что намерен добиваться формирования нового прозападного кабинета министров.

« "Механизм досрочных выборов относительно сложен. У нас не было досрочных выборов после 1989 года, поэтому мы исключаем этот сценарий", - заявил Дан журналистам в ответ на просьбу оценить вероятность подобного развития событий.

Он заверил, что внутренний политический конфликт в Румынии будет разрешен достаточно быстро. Также глава государства уверен, что страна "не отклонится от прозападного направления".