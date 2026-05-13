В Ровно прогремели взрывы

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Ровно на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Ровно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в большинстве регионов Украины, в том числе в Ровненской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.