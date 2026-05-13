Патрушев рассказал, сколько государств закупают продовольствие у России

ОМСК, 13 мая - РИА Новости. Более 160 государств закупают российское продовольствие благодаря развитию агропрома в стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Текущий уровень агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну, мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность... Закупают продовольствие отечественного производства уже более 160 государств", - сказал он в рамках форума "Есть результат!".