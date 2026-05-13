Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал, сколько государств закупают продовольствие у России - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 13.05.2026
Патрушев рассказал, сколько государств закупают продовольствие у России

Патрушев: более 160 государств закупают российское продовольствие

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 160 государств закупают российское продовольствие, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
ОМСК, 13 мая - РИА Новости. Более 160 государств закупают российское продовольствие благодаря развитию агропрома в стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Текущий уровень агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну, мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность... Закупают продовольствие отечественного производства уже более 160 государств", - сказал он в рамках форума "Есть результат!".
Патрушев также отметил, что Россия является лидером по поставкам за рубеж пшеницы и целого ряда других товаров.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Совбезе заявили о сильной позиции для увеличения экспорта продовольствия
13 апреля, 11:17
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала