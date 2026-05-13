Рейтинг@Mail.ru
Заявление премьера Дании о победе России поразило журналиста - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 13.05.2026
Заявление премьера Дании о победе России поразило журналиста

Журналист Боуз обратил внимание на слова премьера Дании о последствиях победы РФ

© AP Photo / Michael ProbstПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Michael Probst
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что победа России на Украине станет катастрофой для Европы.
  • Журналист Чей Боуз обратил внимание на это заявление и написал, что НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании Метте Фредериксен о том, что победа России на Украине станет катастрофой для Европы.

"НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Хуже не придумать". СМИ забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому
Вчера, 08:41
Свое заявление она сделала накануне на Копенгагенском саммите демократии.

В воскресенье посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Порошенко* сделал внезапное заявление после случившегося с Зеленским
Вчера, 09:12
 
В миреРоссияЧей БоузУкраинаДанияМетте ФредериксенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала