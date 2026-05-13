МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании Метте Фредериксен о том, что победа России на Украине станет катастрофой для Европы.
"НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался", — написал он в соцсети X.
Свое заявление она сделала накануне на Копенгагенском саммите демократии.
В воскресенье посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
