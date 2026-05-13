13:42 13.05.2026
Песков: Россия не получала официальной реакции США на испытания "Сармата"

© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия пока не получала официальной реакции со стороны США на испытания "Сармата", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
"Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
РоссияСШАДмитрий ПесковСергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
