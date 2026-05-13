12:05 13.05.2026
Посол в Нью-Дели: Москва хочет возобновить формат Россия — Индия — Китай

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва заинтересована в возобновлении формата Россия - Индия - Китай, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
"Мы весьма заинтересованы в возобновлении формата Россия - Индия - Китай между тремя крупнейшими странами, цивилизациями Евразии", - сказал Алипов, выступая на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Посол также подчеркнул, что долгосрочные стратегические интересы России и Индии совпадают.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT India отмечал, что Россия, Индия и Китай смогут сыграть особую роль в формировании взаимного межцивилизационного диалога на пространстве Евразии.
