Путин: форум "Здоровье нации — основа процветания России" востребован

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Форум "Здоровье нации – основа процветания России" стал востребованной площадкой, которая позволяет обменяться опытом и лучшими практиками в сфере здравоохранения и демографии, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам XXI Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России". Обращение президента зачитали на открытии форума в среду.
"За прошедшие годы традиционные встречи по праву снискали большой заслуженный авторитет как востребованная площадка для профессионального и экспертного обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием отечественного здравоохранения, повышением качества и доступности медицинской помощи, решением актуальных экологических и природоохранных проблем", - заявил Путин.
"Убежден, что насыщенная повестка форума позволит вам в ходе пленарного заседания, деловой, конкурсной, выставочной программ обменяться накопленным опытом, лучшими практиками и подходами. И, конечно, ждем от вас конструктивных предложений и инициатив, которые будут содействовать эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения и демографии", - обратился президент к участникам форума, пожелав им успешной работы.