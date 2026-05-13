Путин: форум "Здоровье нации — основа процветания России" востребован

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Форум "Здоровье нации – основа процветания России" стал востребованной площадкой, которая позволяет обменяться опытом и лучшими практиками в сфере здравоохранения и демографии, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, что насыщенная повестка форума позволит вам в ходе пленарного заседания, деловой, конкурсной, выставочной программ обменяться накопленным опытом, лучшими практиками и подходами. И, конечно, ждем от вас конструктивных предложений и инициатив, которые будут содействовать эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения и демографии", - обратился президент к участникам форума, пожелав им успешной работы.