Рейтинг@Mail.ru
Путин: форум "Здоровье нации — основа процветания России" востребован - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 13.05.2026
Путин: форум "Здоровье нации — основа процветания России" востребован

Путин назвал форум "Здоровье нации – основа процветания России" востребованным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что форум "Здоровье нации — основа процветания России" стал востребованной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками в сфере здравоохранения и демографии.
  • Он отметил большой авторитет форума как площадки для профессионального обсуждения вопросов развития здравоохранения.
  • Президент пожелал участникам успешной работы и выразил надежду на получение от них конструктивных предложений и инициатив.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Форум "Здоровье нации – основа процветания России" стал востребованной площадкой, которая позволяет обменяться опытом и лучшими практиками в сфере здравоохранения и демографии, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам XXI Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России". Обращение президента зачитали на открытии форума в среду.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Орешкин заявил о глобальной демографической катастрофе
23 апреля, 15:01
"За прошедшие годы традиционные встречи по праву снискали большой заслуженный авторитет как востребованная площадка для профессионального и экспертного обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием отечественного здравоохранения, повышением качества и доступности медицинской помощи, решением актуальных экологических и природоохранных проблем", - заявил Путин.
Он отметил, что форум собрал в Москве впечатляющее число участников - известных ученых, врачей, сенаторов и депутатов Госдумы, представителей профильных министерств и ведомств, некоммерческих и общественных организаций, СМИ.
"Убежден, что насыщенная повестка форума позволит вам в ходе пленарного заседания, деловой, конкурсной, выставочной программ обменяться накопленным опытом, лучшими практиками и подходами. И, конечно, ждем от вас конструктивных предложений и инициатив, которые будут содействовать эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения и демографии", - обратился президент к участникам форума, пожелав им успешной работы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Путин заявил, что удар ВСУ по Туапсе грозит экологическими последствиями
28 апреля, 20:47
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала