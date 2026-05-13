РЭЦ и регионы усиливают продвижение программы "Сделано в России"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Регионы России активно присоединяются к продвижению национального бренда "Сделано в России", ряд соответствующих соглашений о сотрудничестве с субъектами страны подписал Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Так, к продвижению федеральной программы национального бренда "Сделано в России" присоединились два региона: Чувашская Республика и Хабаровский край. Подписи под документами поставили вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, руководитель Центра поддержки экспорта (ПЦЭ) Чувашской Республики Артем Захаров и директор ЦПЭ Хабаровского края Анна Тимячева", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Соглашения расширяют возможности по популяризации отечественной продукции за рубежом и укрепляет узнаваемость национального бренда. Теперь регионы смогут использовать бренд "Сделано в России" на своих цифровых ресурсах, в экспозициях на международных выставках и ярмарках, а также в рамках других публичных мероприятий.

"Подписанные документы позволят объединить наши усилия в продвижении и укреплении узнаваемости национального бренда "Сделано в России", а также в повышении конкурентоспособности отечественной продукции и увеличении объемов экспорта на приоритетных рынках. Благодаря этому компании регионов получат новые возможности для эффективного продвижения под знаком "Сделано в России", который уже завоевал высокое доверие среди зарубежных партнеров", – подчеркнул Александр Молодцов.

Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.

Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ madeinrussia.com. Центры поддержки экспорта помогают МСП на всех стадиях экспортной деятельности: от базовых консультаций и обучения по вопросам ВЭД до поиска партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставках, а также выхода на маркетплейсы и другие зарубежные каналы сбыта. Они работают в 82 регионах. Список ЦПЭ доступен на сайте РЭЦ.