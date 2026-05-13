17:46 13.05.2026
РЭЦ и регионы усиливают продвижение программы "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Регионы России активно присоединяются к продвижению национального бренда "Сделано в России", ряд соответствующих соглашений о сотрудничестве с субъектами страны подписал Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Так, к продвижению федеральной программы национального бренда "Сделано в России" присоединились два региона: Чувашская Республика и Хабаровский край. Подписи под документами поставили вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, руководитель Центра поддержки экспорта (ПЦЭ) Чувашской Республики Артем Захаров и директор ЦПЭ Хабаровского края Анна Тимячева", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
Соглашения расширяют возможности по популяризации отечественной продукции за рубежом и укрепляет узнаваемость национального бренда. Теперь регионы смогут использовать бренд "Сделано в России" на своих цифровых ресурсах, в экспозициях на международных выставках и ярмарках, а также в рамках других публичных мероприятий.
"Подписанные документы позволят объединить наши усилия в продвижении и укреплении узнаваемости национального бренда "Сделано в России", а также в повышении конкурентоспособности отечественной продукции и увеличении объемов экспорта на приоритетных рынках. Благодаря этому компании регионов получат новые возможности для эффективного продвижения под знаком "Сделано в России", который уже завоевал высокое доверие среди зарубежных партнеров", – подчеркнул Александр Молодцов.
Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.
Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ madeinrussia.com. Центры поддержки экспорта помогают МСП на всех стадиях экспортной деятельности: от базовых консультаций и обучения по вопросам ВЭД до поиска партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставках, а также выхода на маркетплейсы и другие зарубежные каналы сбыта. Они работают в 82 регионах. Список ЦПЭ доступен на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Чувашская Республика (Чувашия)Хабаровский крайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
