Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом - РИА Новости, 13.05.2026
00:23 13.05.2026
Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России.
  • В Центральном федеральном округе к эндемичным регионам отнесены Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области.
  • В новых субъектах РФ не обнаружены клещи, которые могут переносить энцефалит.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России.
Согласно документу ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости, в Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области.
В Северо-Западном федеральном округе: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, Республики Карелия и Коми.
В Южном федеральном округе среди эндемичных регионов выделяются Крым и город Севастополь. А в Приволжском федеральном округе: Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.
Из документа следует, что в Уральском федеральном округе эндемичными клещевому энцефалиту регионами являются Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО. В️ Сибирском федеральном округе: Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.
В Дальневосточном федеральном округе также есть опасные по риску заражения клещевым энцефалитом регионы, такие как Амурская, Сахалинская области, Бурятия, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутия и Хабаровский край.
При этом в новых субъектах РФ не обнаружены клещи, которые могут переносить энцефалит.
