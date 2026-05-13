Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян сквернословит на работе - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 13.05.2026 (обновлено: 09:56 13.05.2026)
Опрос показал, сколько россиян сквернословит на работе

РИА Новости: каждый второй россиянин сквернословит на работе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудник в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте, причем мужчины ругаются чаще, чем женщины.
  • За последние два года нецензурной лексики на работе стало больше.
  • В повседневной жизни россияне нецензурно выражаются гораздо чаще, чем на работе.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте: чаще это делают мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"7 из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику в быту, каждый второй - на работе", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Опрос показал, сколько начальников повысили зарплаты сотрудникам
12 мая, 07:02
По их данным, рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 33% - время от времени. Еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег: 23% опрошенных слышат их регулярно, а 51% - периодически.
Руководители в этом смысле несколько сдержаннее: постоянную ругань с их стороны отмечают 14%, ситуативную - 36%. При этом сами россияне признаются в сквернословии на работе реже: лишь 8% говорят, что ругаются часто, и еще 41% - иногда. Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 7%, иногда - 42%.
"Мужчины ругаются на работе чаще (12% часто, 51% иногда против 3% и 28% среди женщин), но и замечаний в общей сложности раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться: 56% никогда не делают замечаний (46% среди мужчин)", - также выяснилось в ходе опроса.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Опрос показал, сколько россиян обращались к ИИ за личным советом
5 мая, 07:00
Респонденты 35-45 лет чаще, чем молодежь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег (27% постоянно, 51% иногда) и чаще сами признаются в ее использовании (10% часто, 45% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не сквернословят на работе, максимальна (58%), и замечаний молодежь почти не делает (никогда - 63%).
За последние два года нецензурной лексики на работе стало больше. О том, что никогда не слышат на совещаниях "непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений", рассказали 54% опрошенных (57% в 2022 году), от начальника - 50% (было 53%), среди коллег - 26% (было 29%).
В повседневной жизни россияне нецензурно выражаются гораздо чаще: 11% постоянно и 61% иногда (против 8% и 41% на работе). При этом с 2022 года доля тех, кто утверждает, что никогда не сквернословит, сократилась до 28% с 38%.
Офисный работник за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Россияне не готовы работать шесть дней в неделю, показал опрос
27 апреля, 13:55
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала