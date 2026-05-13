Европе грозит дефицит керосина и мазута из-за Ормуза, показало исследование

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европа столкнется с дефицитом керосина, нафты - продукта нефтепереработки - и мазута в случае, если Ормузкий пролив будет закрыт до конца года, свидетельствует исследование нидерландского банка Rabobank.

"Более существенные экономические последствия следует ожидать в отдельных отраслях: авиации, логистике, а также в тех сегментах агропромышленного комплекса, где значительные объемы экспортной продукции перевозятся авиатранспортом", - отмечено в исследовании.