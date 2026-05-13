Рейтинг@Mail.ru
Европе грозит дефицит керосина и мазута из-за Ормуза, показало исследование - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 13.05.2026
Европе грозит дефицит керосина и мазута из-за Ормуза, показало исследование

Rabobank: Европе грозит дефицит керосина и мазута из-за блокады Ормуза

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAСудна в Ормузском проливе
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В случае если Ормузский пролив останется закрытым до конца года, Европа столкнется с дефицитом керосина, нафты и мазута, свидетельствует исследование нидерландского банка Rabobank.
  • Блокировка пролива вызовет рост цен на топливо и промышленную продукцию во многих странах, а также экономические последствия в отдельных отраслях: авиации, логистике и части агропромышленного комплекса.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европа столкнется с дефицитом керосина, нафты - продукта нефтепереработки - и мазута в случае, если Ормузкий пролив будет закрыт до конца года, свидетельствует исследование нидерландского банка Rabobank.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, главного маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и повлияла на экспорт и добычу нефти. Это вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во многих странах.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе
Вчера, 01:39
"В случае, если Ормузский пролив останется закрытым в течение всего года, запасы топлива в Европе также истощатся, и существенное сокращение спроса - в особенности на керосин, нафту и мазут - станет неизбежным", - говорится в анализе банка.
Как сообщается в исследовании, возникновение нехватки топлива не грозит Европе вплоть до конца мая, в первую очередь стоит ожидать роста цен. Нидерланды же после глобального сбоя в цепочке поставок нефти ожидают прежде всего ухудшение условий торговли, рост инфляции и снижение реальных доходов, а не масштабные физические перебои в снабжении.
"Более существенные экономические последствия следует ожидать в отдельных отраслях: авиации, логистике, а также в тех сегментах агропромышленного комплекса, где значительные объемы экспортной продукции перевозятся авиатранспортом", - отмечено в исследовании.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров объяснил, почему не было заявления БРИКС по Ормузскому проливу
Вчера, 08:52
 
В миреЕвропаОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала