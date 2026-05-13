Европе грозит дефицит керосина и мазута из-за Ормуза, показало исследование

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европа столкнется с дефицитом керосина, нафты - продукта нефтепереработки - и мазута в случае, если Ормузкий пролив будет закрыт до конца года, свидетельствует исследование нидерландского банка Rabobank.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, главного маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и повлияла на экспорт и добычу нефти. Это вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во многих странах.
"В случае, если Ормузский пролив останется закрытым в течение всего года, запасы топлива в Европе также истощатся, и существенное сокращение спроса - в особенности на керосин, нафту и мазут - станет неизбежным", - говорится в анализе банка.
Как сообщается в исследовании, возникновение нехватки топлива не грозит Европе вплоть до конца мая, в первую очередь стоит ожидать роста цен. Нидерланды же после глобального сбоя в цепочке поставок нефти ожидают прежде всего ухудшение условий торговли, рост инфляции и снижение реальных доходов, а не масштабные физические перебои в снабжении.
"Более существенные экономические последствия следует ожидать в отдельных отраслях: авиации, логистике, а также в тех сегментах агропромышленного комплекса, где значительные объемы экспортной продукции перевозятся авиатранспортом", - отмечено в исследовании.