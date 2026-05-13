Силы ПВО отразили атаку двух БПЛА над Новгородской областью.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные сбили два БПЛА над территорией региона, и поблагодарил их за работу.

Как сообщили ранее в Минобороны России, дежурные средства российской ПВО сбили в среду днем 53 украинских беспилотника над территорией РФ

"Сегодня днем силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака двух БПЛА. Спасибо нашим военным за работу!" - написал Дронов в своем канале на платформе " Макс ".

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.