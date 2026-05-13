Глава Нового банка развития передала Путину приветствие от Лулы да Силвы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф передала президенту России Владимиру Путину приветствие от его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
"Президент Лула передает вам горячий привет, а также большое уважение", - сказала Роуссефф на встрече с Путиным в Кремле.
Она также отметила, что для нее честь встретиться с российским лидером, и сама встреча очень важна с точки зрения Нового банка развития.