Участник "Времени героев" Шуваев стал врио главы Белгородской области

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с участником программы "Время героев" Александром Шуваевым, который указом президента был назначен врио губернатора Белгородской области, сообщает Кремль.

Александр Шуваев — уроженец Нового Оскола Белгородской области, Герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции на Украине. Он участвовал во втором потоке программы "Время Героев", с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.