Участник "Времени героев" Шуваев стал врио главы Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с Александром Шуваевым.
- Александр Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с участником программы "Время героев" Александром Шуваевым, который указом президента был назначен врио губернатора Белгородской области, сообщает Кремль.
"В Кремле прошла рабочая президента встреча с Александром Шуваевым. Указом президента Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области", - говорится в сообщении.
Александр Шуваев — уроженец Нового Оскола Белгородской области, Герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции на Украине. Он участвовал во втором потоке программы "Время Героев", с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.
Губернатор Белгородской области ушел в отставку
Вчера, 19:33