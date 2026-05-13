Рейтинг@Mail.ru
Участник "Времени героев" Шуваев стал врио главы Белгородской области - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 13.05.2026 (обновлено: 22:47 13.05.2026)
Участник "Времени героев" Шуваев стал врио главы Белгородской области

Участник "Времени героев" Шуваев назначен врио главы Белгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шуваев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Александр Шуваев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Шуваев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с Александром Шуваевым.
  • Александр Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с участником программы "Время героев" Александром Шуваевым, который указом президента был назначен врио губернатора Белгородской области, сообщает Кремль.
"В Кремле прошла рабочая президента встреча с Александром Шуваевым. Указом президента Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области", - говорится в сообщении.
Александр Шуваев — уроженец Нового Оскола Белгородской области, Герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции на Украине. Он участвовал во втором потоке программы "Время Героев", с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Губернатор Белгородской области ушел в отставку
Вчера, 19:33
 
ПолитикаБелгородская областьВладимир ПутинРоссияАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала