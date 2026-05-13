МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х назвал визит министра обороны Германии Бориса Писториуса на Украину сигналом того, что ЕС не стремится к миру.
"Визит Писториуса на Украину является явным сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение для прекращения конфликта. В ходе визита обсуждалась дополнительная военная поддержка. Германия все больше вовлекается в войну и надеется восстановить свою экономику, производя оружие для Украины. Вся Европа находится на грани более масштабного экономического кризиса. ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину в качестве инструмента против нее, но в итоге это привело к обратному эффекту. Когда президент Владимир Путин сказал, что конфликт близок к концу, я думаю, он имел в виду, что проект ослабления России через Украину завершен, он не сработал", — написал политик.
"Производство большего количества беспилотников и оружия не сделает Европу безопаснее. Необходима дипломатия, но вместо этого мы продолжаем поставлять оружие на Украину", — заключил Мема.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. Позже он заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.