Путин отметил работу МИТ по созданию востребованной гражданской продукции

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи.
Путин во вторник посетил Московский институт теплотехники по случаю 80-летия предприятия.
"Серьезного внимания заслуживает и реализация вами ряда проектов по выпуску востребованной гражданской продукции, в частности, для нефтедобывающей отрасли, для транспортной отрасли и так далее", - сказал глава государства.
Кроме того, Путин отметил, что в институте сформирована современная научно-производственная база, работает слаженный коллектив, действует программа для поддержки молодых талантливых специалистов, развивается система наставничества.
МИТ - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".