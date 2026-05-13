Путин отметил работу МИТ по созданию востребованной гражданской продукции - РИА Новости, 13.05.2026
17:05 13.05.2026 (обновлено: 17:30 13.05.2026)
Путин отметил работу МИТ по созданию востребованной гражданской продукции

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил работу МИТ по созданию востребованной гражданской продукции.
  • Глава государства подчеркнул, что в институте сформирована современная научно-производственная база и действует программа для поддержки молодых талантливых специалистов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи.
Путин во вторник посетил Московский институт теплотехники по случаю 80-летия предприятия.
"Серьезного внимания заслуживает и реализация вами ряда проектов по выпуску востребованной гражданской продукции, в частности, для нефтедобывающей отрасли, для транспортной отрасли и так далее", - сказал глава государства.
Кроме того, Путин отметил, что в институте сформирована современная научно-производственная база, работает слаженный коллектив, действует программа для поддержки молодых талантливых специалистов, развивается система наставничества.
МИТ - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена За доблестный труд работникам Московского института теплотехники. Справа: Герой России академик РАН, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов
