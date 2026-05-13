"Обнажил меч". СМИ запаниковали после предупреждения Западу от Путина

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Успешный запуск стратегического ракетного комплекса "Сармат" стал мощным сигналом от Владимира Путина для Запада, пишет Sohu.
"Почему Путин именно сейчас "обнажил меч"? Время выбрано неслучайно. США и Иран находятся в состоянии войны, Трамп отправился в Китай, а Европа охвачена энергетическим кризисом. Громкое заявление Москвы об успешном запуске "Сармата" — это демонстрация громадной силы России", — говорится в публикации.
"Ядерный арсенал не заржавел, он постоянно модернизируется. Любые попытки провоцировать Россию будут решительно пресечены", — заключил он.
Накануне Владимир Путин назвал комплекс "Сармат" самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
Как уточняется, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.
