Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о применении комплексов с неядерными ракетами в ходе СВО - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 13.05.2026 (обновлено: 17:31 13.05.2026)
Путин рассказал о применении комплексов с неядерными ракетами в ходе СВО

Путин: баллистическими неядерными комплексы ракет успешно применялись в ходе СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) и наградил коллектив института орденом "За доблестный труд".
Ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками, заявил Путин
12 мая, 16:39
"Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.
Он отметил, что МИТ сегодня является ведущим отечественным разработчиком твердотопливных ракетно-ядерных комплексов наземного и морского базирования.
"Именно специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру, - "Тополь-М", "Ярс", "Булава-30". Они и сегодня входят в основу ядерной триады России", - подчеркнул президент.
МИТ - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
Сейчас ОАО "Корпорация "МИТ" находится в ведении госкорпорации "Роскосмос". Институт дважды, в 1968 и 1976 годах, был награжден Орденом Ленина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО
Вчера, 08:00
 
БезопасностьРоссияМосковский институт теплотехникиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала