Путин сообщил, что Россия продолжит совершенствовать ракетные комплексы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны (ПРО), заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны", - сказал Путин.
