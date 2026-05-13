Работа МИТ сформировала суверенную школу ракетных систем, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2026
16:30 13.05.2026 (обновлено: 16:57 13.05.2026)
Работа МИТ сформировала суверенную школу ракетных систем, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что благодаря труду сотрудников Московского института теплотехники была сформирована суверенная школа ракетных систем.
  • Президент отметил, что она внесла неоценимый вклад в укрепление обороны России.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников Московского института теплотехники была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны государства, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники и наградил коллектив предприятия орденом "За доблестный труд".
"Благодаря без всякого преувеличения героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины, сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия", - сказал Путин.
Московскому институту теплотехники исполнилось 80 лет. Это одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
