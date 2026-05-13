16:25 13.05.2026 (обновлено: 20:06 13.05.2026)
Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, заявил Путин.
  • Президент отметил вклад школы ракетных систем, сформированной в Московском институте теплотехники.
  • Он подчеркнул, что благодаря труду нескольких поколений сотрудников института был сделан мощный технологический и производственный задел на несколько десятилетий.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, заявил Владимир Путин.
Президент посетил Московский институт теплотехники (МИТ) — одно из ключевых предприятий ОПК. Там разработали ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
"Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны", — сказал Путин.
Он также отметил неоценимый вклад школы ракетных систем, сформированной в МИТ.
"Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, <...> сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия", — подчеркнул президент.

В ходе СВО эффективно применялись военно-подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами, созданные институтом, рассказал Путин.
Он добавил, что российский ОПК должен "обходить шипы" и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных результатов.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешном пуске новейшей межконтинентальной ракеты. Она может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО. Путин назвал "Сармат" самым мощным комплексом в мире.
Вооружения, не имеющие аналогов

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО.
Путин отмечал, что с 2017-го на вооружении стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которую применяют в ходе спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.
Также почти завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевом дежурстве стоит "Орешник", который можно оснастить ядерными боеголовками.
