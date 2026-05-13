МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ) - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", передает корреспондент РИА Новости.

Специалисты института принимали участие в создании различных систем и комплексов оружия. Уже с середины 1950-х годов приступили к разработке образцов ракетного оружия, оснащаемого ядерными зарядами тактического назначения.