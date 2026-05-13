Послание Путина Украине вызвало внезапную реакцию в Германии - РИА Новости, 13.05.2026
15:57 13.05.2026 (обновлено: 16:09 13.05.2026)
Послание Путина Украине вызвало внезапную реакцию в Германии

Tagesspiegel: Путин заявлением о Шредере послал сигнал Европе и Украине

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой.
  • По мнению Tagesspiegel, это сигнал Европе, Вашингтону и Киеву о том, что возможные переговоры могут перейти в европейские руки.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой, послал сигнал Брюсселю, пишет Tagesspiegel.

"Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву", — говорится в публикации.
Путин дает понять, что возможные переговоры могут в большей степени перейти в европейские руки, а не оставаться исключительно американской зоной ответственности, пишет издание.

Российский президент видит в Шредере не лоббиста или бывшего канцлера, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы, добавляет Tagesspiegel.

В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
