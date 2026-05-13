Путин поздравил "Российские космические системы" с 80-летием

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием предприятие "Российские космические системы", внесшего вклад в исследования Луны, Марса и Венеры.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 80-летием создания Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем", - говорится в поздравлении президента.
Путин отметил, что история предприятия неразрывно связана с именами талантливых конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих, которые внесли значимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса страны.
"Вы по праву можете гордиться их выдающимися достижениями и прорывными конструкторскими решениями, во многом обеспечившими создание первых отечественных баллистических ракет, разработку и запуск первого искусственного спутника Земли, легендарный полет человека в космос, реализацию масштабных программ исследования Луны, Марса, Венеры и дальнего космоса", - добавил глава государства.
Он назвал отрадным, что нынешний коллектив РКС с огромным уважением относится к трудовым традициям ветеранов отрасли, активно внедряет уникальные технологии и результаты научных исследований, а также производит современную, конкурентоспособную аппаратуру космического назначения.
В частности, президент отметил работу РКС в интересах навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также в решении ответственных задач по укреплению технологического суверенитета России.
"Особо отмечу всестороннюю поддержку, которую вы оказываете воинским подразделениям, участвующим в специальной военной операции", - указал Путин.