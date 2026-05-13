10:11 13.05.2026
Путин отметил вклад РТРС в интеграцию исторических регионов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Российской телевизионной и радиовещательной сети с 25-летием компании.
  • Он отметил вклад сотрудников РТРС в интеграцию исторических регионов в единое информационное пространство России.
  • Президент подчеркнул, что благодаря РТРС образована крупнейшая в мире цифровая эфирная телерадиосеть, обеспечивающая качественное и бесперебойное телерадиовещание на всей территории страны.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу и ветеранам Российской телевизионной и радиовещательной сети отметил вклад сотрудников в интеграцию исторических регионов РФ в единое информационное пространство России, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием Российской телевизионной и радиовещательной сети... И конечно, особо отмечу ваш значимый вклад в создание цифровой телесети в Донбассе и Новороссии, интеграцию наших исторических регионов в единое информационное пространство России", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что за прошедшее время предприятие РТРС объединило десятки региональных радиотелецентров, сплотило коллектив высококвалифицированных специалистов вокруг ответственных задач, связанных с формированием современного производственно-технологического комплекса государственных телерадиосетей, модернизацией и цифровизацией отраслевой инфраструктуры.
По словам президента, сегодня, во многом благодаря РТРС, образована крупнейшая в мире цифровая эфирная телерадиосеть, позволяющая обеспечивать качественное и бесперебойное телерадиовещание на всей территории РФ с использованием передовых инновационных технологий.
"Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго", - заключил президент.
