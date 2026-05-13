Путин рассказал, какие темы сегодня находятся в центре внимания ВГТРК

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сегодня в центре внимания ВГТРК - работа участников специальной военной операции и восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии, отметил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 35-летия Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
"Особо отмечу, что сегодня в центре вашего внимания боевая работа наших героев – участников специальной военной операции, восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
"Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией позволят вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных целей", - заключил президент.