Путин рассказал, какие темы сегодня находятся в центре внимания ВГТРК
09:19 13.05.2026 (обновлено: 11:55 13.05.2026)
Путин: в центре внимания ВГТРК - спецоперация и восстановление новых регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня в центре внимания ВГТРК — работа участников специальной военной операции.
  • Также в центре внимания телеканала — восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии.
  • Путин добавил, что ВГТРК объединила сплоченную команду талантливых журналистов и специалистов в области коммуникационных технологий.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сегодня в центре внимания ВГТРК - работа участников специальной военной операции и восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии, отметил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 35-летия Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
"Особо отмечу, что сегодня в центре вашего внимания боевая работа наших героев – участников специальной военной операции, восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что ВГТРК объединила сплоченную команду талантливых журналистов, репортеров, переводчиков и специалистов в области коммуникационных технологий, продолжающих профессиональные традиции своих предшественников.
"Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией позволят вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных целей", - заключил президент.
