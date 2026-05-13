Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО

Как известно, у любой сложной проблемы есть очевидное, простое, понятное и неправильное решение.

Таким же образом широкие массы западных диванных аналитиков увидели в словах российского президента Путина о том, что на Украине "дело идет к завершению", личную гарантию подписания мирного договора прямо завтра — и ринулись делать ставки на Polymarket: там теперь 99 процентов ставок на то, что прекращение огня состоится до конца этого года (в июне 2025-го был один процент).

Ажиотаж подогрели еще два сюжета, связанные с Украиной. Во-первых, после обысков антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством об аресте бывшего главы офиса президента Ермака, которого теперь официально подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем (какие-то стройки элитных объектов, как мы любим). Во-вторых, почти одновременно известный американский журналист и MAGA-активист Такер Карлсон опубликовал интервью с экс-пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель, где та озвучила разные неприятные для бывшего босса вещи, включая ту же коррупционную тему.

Совершенно предсказуемо очень многие увидели во всем этом мощный накат американцев, которые вот уже сейчас вот прямо согнут Киев в свиной рог и заставят заключить мир, после чего все будут сто лет жить и мед-пиво пить.

К огромному сожалению, скорее всего, многомиллионные ставки на суперскорый мир на Украине обогатят только букмекеров.

Гораздо более вероятно, что "пидозра" Ермаку — это одноактный спектакль для европейских спонсоров, чтобы показать, что антикоррупционная система на Украине стронг, а Зеленский настолько чист руками и душой, что со слезами на глазах равноудалил даже своего ближайшего соратника, друга и поставщика припасов для вечеринок. Больно, обидно, но закон — превыше всего! Дело в том, что конкретные шаги по борьбе с коррупцией были обозначены Еврокомиссией как одно из главных условий предоставления 90-миллиардного кредита, и антикоррупционность в Киеве вдруг начала резко зашкаливать.

Что касается якобы убийственного интервью Мендель Карлсону, то она не сказала совершенно ничего нового и конкретного. И лично Зеленскому это интервью не угрожает совершенно ничем и не принудит его ни к чему, кто бы ни стоял за его организацией.

Дело в том, что Европа совершенно не заинтересована в мире и прямо сейчас делает шаги, которые четко свидетельствуют, что Киев и евростолицы зарядились на войну на очень долгий срок.

Многие обратили внимание на приезд в Киев главы Минобороны Германии Писториуса, где он заявил о начале совместной разработки и выпуска дальнобойных дронов. Вчера стало известно, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall совместно с украинским стартапом Destinus запускает производство крылатых ракет, которые способны поражать цели на удалении более 700 километров. Полным ходом идет развертывание десятков совместных с Украиной военных предприятий по всей территории ЕС, то есть Европа превращается в официальный глубокий тыл киевского режима.

Глава евродипломатии Каллас вчера заявила, что в рамках ЕС стоит срочная задача понять, как резко нарастить и ускорить военное производство, а Мерц сообщил своим гражданам, что теперь будут расставляться "новые приоритеты". Ну то есть никакого баварского масла, только пушки.

Кто стоит одной ногой на мирном соглашении — не строит грандиозных планов о военных инвестициях на пять, десять и более лет. У военной экономики огромная инерция и мощные интересанты. Соответственно, все планы по милитаризации Европы продолжают реализовываться полным ходом — и никто их останавливать не собирается.

Но главное даже не в этом.

Главное состоит в том, что Старый Свет видит ВСУ как ядро собственной, европейской будущей армии, которая благодаря опыту конфликта на Украине может, хочет и умеет воевать с Россией.

Об этом прямо говорит официальная оборонная стратегия ЕС "Готовность-2030", принятая в марте 2025 года. Там большими красивыми буквами зафиксировано: "Украина является передним краем европейской безопасности", поэтому нужно создать "общий объединенный фронт".

Об этом в апреле текущего года прямо заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Кубилюс: "Наш жизненно важный интерес — в ближайшем будущем обеспечить полную интеграцию украинских оборонных возможностей с европейскими".

Именно поэтому в апреле прошлого года Зеленский призвал к созданию "армии Европы" и заявил: "Либо Украина станет ключевой частью системы европейской безопасности, либо Европа рискует стать частью русского мира".

А в декабре 2025-го лидеры ЕС опубликовали "мирный" план из шести пунктов с гарантиями безопасности по Украине, где одно из условий потенциального соглашения с Россией — даже в мирное время обеспечить полностью вооруженную армию Украины числом не менее 800 тысяч человек (а над ними некие "многонациональные силы", возглавляемые Европой).

Иными словами, Европа сейчас инвестирует не в Украину, а в себя — в свою будущую объединенную антироссийскую армию, поэтому ни о какой остановке процесса с их стороны речи не идет.