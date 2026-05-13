Лавров сравнил западную и советскую пропаганды

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пропаганда времен СССР, которую тогда считали примитивной, была на голову выше нынешних заявлений на Западе по поводу конфликта вокруг Ирана, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью RT India он отметил попытку на Западе разделить конфликт вокруг Ирана на две войны - "праведную", в которой США и Израиль уничтожают некое ядерное оружие, а также "вторую" войну, в которой Иран просто взял и закрыл Ормузский пролив без предпосылок.
"Вы знаете, в Советском Союзе на кухне всегда шептались и говорили, какая же у нас в СССР примитивная пропаганда. Считаю, что она была на голову выше, чем то, что мы сейчас слышим из уст западных идеологов, оправдывающих творимое бесчинство", - сказал министр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
