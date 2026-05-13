18:48 13.05.2026

"Промомед" и НМИЦ имени Алмазова будут развивать арктическую медицину

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский фармпроизводитель "Промомед" и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова подписали соглашение о сотрудничестве в области развития здравоохранения в арктических регионах России, сообщает компания.
Документ подписан в рамках Петербургского медицинского инновационного форума.
Как отметили в "Промомеде", ключевыми угрозами в области охраны здоровья в арктических регионах остаются высокий уровень ежедневного стресса, ведущий к снижению продолжительности жизни, росту заболеваемости и инвалидизации лиц трудоспособного возраста. Значительное отставание этих регионов от общероссийских показателей зафиксировано в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной указом президента России. Взаимодействие "Промомед" и НМИЦ имени В.А. Алмазова направлено на поиск решений, нацеленных на снижение влияния факторов риска на работников и жителей арктических регионов страны.
"Крупных исследований, посвященных изучению здоровья населения арктических регионов, не проводилось уже несколько десятков лет. Поэтому сейчас мы запускаем масштабную исследовательскую работу, которая предполагает глубокое изучение общего и метаболического здоровья жителей Арктики. Исследование позволит нам разработать варианты практической фармацевтической коррекции для улучшения качества жизни населения арктических регионов России", — пояснил генеральный директор "Промомед" Александр Ефремов, его слова приводятся в сообщении.
"Промомед" специализируется на разработках в перспективных сегментах фармацевтического рынка и медицинских исследованиях. Продуктовый портфель насчитывает более 360 препаратов, еще более 150 находятся на разных стадиях разработки и регистрации. Основные направления работы сосредоточены в таких ключевых областях как эндокринология, онкология, неврология, орфанные и аутоиммунные заболевания.
