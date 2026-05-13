Прилепин рассказал об альтернативе Нобелевской премии по литературе

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Награда, которая могла бы стать альтернативной Нобелевской премии по литературе, должна быть международной и организована абсолютно прозрачно, такое мнение в интервью РИА Новости выразил писатель Захар Прилепин.

"Давайте скрывать не будем, премия, альтернативная Нобелевской, общемировая — это необычайные возможности. Возможности медийные, финансовые, какие угодно. Если эту историю запустить, правильно преподнести и найти интересантов, а интересанты, безусловно, будут. Какие интересанты? Это может быть Китай, это может быть Индия. Это крупные латиноамериканские страны, которые хотят продвигать свою культуру, у которых на это бюджеты", – сказал Прилепин.