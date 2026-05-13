Суд приговорил мужчину к 22 годам за подготовку теракта в Москве
23:18 13.05.2026
Суд приговорил мужчину к 22 годам за подготовку теракта в Москве

Жителя Челябинской области приговорили к 22 годам за подготовку теракта в Москве

Задержанный. Архивное фото
  • Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Челябинской области к 22 годам за подготовку теракта в Москве.
  • Эдуард Воронов прибыл из Челябинска в Москву и по указанию куратора забрал компоненты и само взрывное устройство.
  • Он осуществил разведку здания, где находятся государственные учреждения, и передал данные кураторам, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам уроженца Челябинской области за подготовку теракта в здании в Москве, где располагаются государственные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что ранее судимый Эдуард Воронов, став участником "легиона "Свобода России"* по сети, прибыл из Челябинска в Москву, где, по указанию куратора, забрал из тайников компоненты и само взрывное устройство.
Также Воронов осуществил разведку объекта преступного посягательства – здания, в котором, помимо прочих организаций, находятся центр госуслуг, главное управление по вопросам миграции МВД России, управа района и приемная депутата Государственной Думы РФ. Данные он передал кураторам. Преступные действия Воронова не были доведены до конца - его задержали сотрудники правоохранительных органов.
"Суд определил окончательное наказание Воронову путем частичного сложения наказаний... в виде лишения свободы на срок 22 года 2 месяца с отбыванием части срока назначенного основного наказания в тюрьме сроком на 5 лет, а остальной части в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года", - рассказали в пресс-службе.
* Запрещенная в России террористическая организация
