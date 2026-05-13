Суд приговорил мужчину к 22 годам за подготовку теракта в Москве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам уроженца Челябинской области за подготовку теракта в здании в Москве, где располагаются государственные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд определил окончательное наказание Воронову путем частичного сложения наказаний... в виде лишения свободы на срок 22 года 2 месяца с отбыванием части срока назначенного основного наказания в тюрьме сроком на 5 лет, а остальной части в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года", - рассказали в пресс-службе.