Рейтинг@Mail.ru
Житель Сахалина, передававший данные Киеву, получил 17 лет колонии - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 13.05.2026
Житель Сахалина, передававший данные Киеву, получил 17 лет колонии

Передававший данные Киеву житель Сахалина получил 17 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Сахалина зимой 2023 года по своей инициативе вступил в переписку со спецслужбой Украины и отправил сведения об объектах в одном из муниципальных районов.
  • Суд признал его виновным в госизмене и назначил 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – РИА Новости. Суд приговорил жителя Сахалина к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает прокуратура региона.
«

"Сахалинским областным судом вынесен приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Как сообщила прокуратура, суд установил, что зимой 2023 года мужчина по своей инициативе вступил в переписку со спецслужбой Украины и по указанию куратора собрал и отправил сведения об объектах в одном из муниципальных районов Сахалинской области.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - отмечает пресс-служба надзорного ведомства.
Оглашение приговора по делу о госизмене в Верховном суде Крыма. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Жительницу Московской области приговорили к 18 годам за госизмену
26 марта, 10:38
 
ПроисшествияСахалинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала