Житель Сахалина, передававший данные Киеву, получил 17 лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Сахалина зимой 2023 года по своей инициативе вступил в переписку со спецслужбой Украины и отправил сведения об объектах в одном из муниципальных районов.
- Суд признал его виновным в госизмене и назначил 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – РИА Новости. Суд приговорил жителя Сахалина к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает прокуратура региона.
«
"Сахалинским областным судом вынесен приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
Как сообщила прокуратура, суд установил, что зимой 2023 года мужчина по своей инициативе вступил в переписку со спецслужбой Украины и по указанию куратора собрал и отправил сведения об объектах в одном из муниципальных районов Сахалинской области.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - отмечает пресс-служба надзорного ведомства.