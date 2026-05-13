Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до тысячи "квадратов"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Площадь пожара на улице Вернисажная в Москве увеличилась до одной тысячи квадратных метров, спасено пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Спасено 5 человек. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра", — говорится в сообщении.