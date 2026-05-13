00:43 13.05.2026 (обновлено: 01:22 13.05.2026)
Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до тысячи "квадратов"

© МЧС РФ
Пожар на Вернисажной улице в Москве
© МЧС РФ
Пожар на Вернисажной улице в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь пожара на улице Вернисажная в Москве увеличилась до одной тысячи квадратных метров.
  • Спасено 5 человек, к тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники, приведены в готовность два вертолета Московского авиационного центра.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Площадь пожара на улице Вернисажная в Москве увеличилась до одной тысячи квадратных метров, спасено пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Спасено 5 человек. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 200 квадратных метров, согласно сервису "Яндекс.Карты", рядом находится стадион "Измайлово" и Измайловский кремль.
